В Москве система искусственного интеллекта будет выявлять коронавирус

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Москве начинает работу система обнаружения коронавируса на основе рентгеновских снимков с использованием искусственного интеллекта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы в Москве создали в свое время единый рентгенологический информационный центр, который, по сути дела, дает второе мнение о рентгеновских снимках, и начали проводить эксперименты в области искусственного интеллекта, чтобы определить заболевания в области онкологии, - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по противодействию распространению коронавируса в регионах.

Собянин напомнил, что недавно глава государства подписал закон о проведении эксперимента в Москве в области искусственного интеллекта.

"Пользуясь этими возможностями, мы создали специальную группу на базе нашего рентгенологического центра, и буквально завтра мы включим уже систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков", - продолжил мэр.

По его словам, эта система "будет работать уже в боевом режиме". "Получив первый серьезный опыт, мы доложим вам, министерству здравоохранения, правительству, чтобы можно было распространить этот опыт и возможности на другие регионы", - сказал Собянин.