В Москве с июля введут правовой режим для внедрения технологий искусственного интеллекта

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий в Москве с 1 июля специальный правовой режим для развития технологий искусственного интеллекта.

В соответствии с документом, опубликованным на интернет-портале правовой информации, с 1 июля 2020 года в Москве на пять лет вводится экспериментальный правовой режим в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Для этого закон наделяет мэрию Москвы полномочиями определять в городе условия, требования и порядок разработки создания, внедрения и реализации отдельных технологий искусственного интеллекта, случаи и порядок использования результатов применения искусственного интеллекта, порядок и условия обработки участниками правового режима обезличенных персональных данных.

В разработке соответствующих правовых актов должен участвовать специальный координационный совет специального правового режима, в который по предложению правительства РФ включаются представители органов исполнительной власти.

Согласно тексту закона, участником экспериментального правового режима может стать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, внесенные в специальный реестр по заявке в определенный мэрией Москвы уполномоченный орган. Для участия в эксперименте юрлицо или предприниматель должны быть зарегистрированы в Москве и заниматься разработкой, созданием, внедрением, реализацией или оборотом технологий искусственного интеллекта или отдельных товаров (работ, услуг) на их основе. К участию в эксперименте не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие и экономические преступления.

Предлагаемые меры позволят определить сферы экономики и общественных отношений, в которых целесообразно внедрение искусственного интеллекта, установить, какие общие правовые нормы нужно скорректировать, а какие ввести впервые, а также какие именно изменения правового режима позволят добиться обеспечения технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта.