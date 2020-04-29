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Бюджет Москвы недополучит до 600 млрд руб. из-за ограничений в связи с коронавирусом

Бюджет Москвы недополучит до 600 млрд руб. из-за ограничений в связи с коронавирусом
Фото: Reuters

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Столичный бюджет из-за ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом, недополучит до 600 млрд рублей, сообщил заместитель мэра города Владимир Ефимов в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ".

По его оценке, это порядка 20% расходной части городского бюджета.

Заммэра напомнил, что в связи с ухудшением экономической ситуации правительство Москвы приостановило ряд государственных закупок, которые планировались еще в конце 2019 года.

"Мы будем смотреть за тем, как складывается ситуация в экономике, и уже после этого будем принимать необходимые решения по корректировке, если потребуется, бюджета города", - заявил Ефимов.

Он отметил, что бюджет Москвы на 2020 год изначально был сформирован с дефицитом в размере порядка 300 млрд рублей. По прогнозу заммэра, из-за недополученных доходов дефицит бюджета Москвы существенно вырастет.

Ефимов заверил, что все социальные обязательства города в 2020 году будут профинансированы на 100%.

"Никаких сокращений по социальным выплатам город не планирует", - добавил он.

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