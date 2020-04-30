Москвичам пообещали бесплатную парковку на всех улицах 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - На майские праздники власти Москвы объявили парковочные каникулы.
1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая можно будет бесплатно парковаться на любой улице, входящей в зону платного парковочного пространства, в том числе и на парковках с повышенным тарифом 380 рублей в час, -сообщил представитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
3 и 10 мая, по воскресеньям бесплатной будут все парковки, кроме входящих в зону повышенного тарифа.
Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.