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Москвичам пообещали бесплатную парковку на всех улицах 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая

Москвичам пообещали бесплатную парковку на всех улицах 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - На майские праздники власти Москвы объявили парковочные каникулы.

1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая можно будет бесплатно парковаться на любой улице, входящей в зону платного парковочного пространства, в том числе и на парковках с повышенным тарифом 380 рублей в час, -сообщил представитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

3 и 10 мая, по воскресеньям бесплатной будут все парковки, кроме входящих в зону повышенного тарифа.

Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Москва

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