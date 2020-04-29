На майские праздники в Москве увеличат число патрулей полиции

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Количество нарядов полиции, патрулирующих парки, скверы и набережные, будет увеличено в период майских праздников. Об этом сообщил начальник Управления обеспечения охраны общественного порядка ГУООП МВД РФ Ростислав Лесников.

"С учетом принятия решений о продлении режима самоизоляции реализация мер по предупреждению распространения коронавируса будет продолжена", - сказал Лесников в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что в майские праздники в городе будет усилено патрулирование парков, скверов, набережных, "других традиционных мест отдыха граждан".