Московская биржа будет работать 4-8 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа определила регламент работы в период майских праздников в связи с продлением общероссийских нерабочих дней до 11 мая: биржа будет работать 4-8 мая.

Согласно сообщению биржи, 4-8 мая торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В частности, 4-5 мая на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут доступны торги всеми инструментами, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами "сегодня") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения. По совершенным 30 апреля сделкам своп, дата исполнения обязательств по первой части которых приходится на день заключения, датой исполнения обязательств по второй части является 6 мая. Датой исполнения сделок купли-продажи с расчетами на условиях "завтра", заключенных 4 и 5 мая, будет являться 6 мая.

Для режимов торгов междилерского репо и репо с Банком России для всех ценных бумаг расчетной ценой на 4 и 5 мая установлена расчетная цена, сформированная по итогам торгов 29 апреля, а расчетной ценой на 6 мая - расчетная цена, сформированная по итогам торгов 30 апреля. По всем сделкам в этих режимах 4 и 5 мая компенсационные взносы не выставляются. Вторая часть сделок репо с КСУ и депозитов с ЦК, заключенных 30 апреля и 8 мая на срок в один день, будет приходиться на 6 и 12 мая соответственно.

На остальных рынках торги и расчеты проводятся в обычном режиме.

При этом 6-8 мая торги на всех рынках проводятся по стандартному расписанию, расчеты по итогам торгов осуществляются ежедневно.

В выходные праздничные дни - 1-3 мая и 9-11 мая - торги проводиться не будут.

Президент России Владимир Путин ранее объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, потом продлил этот режим до 30 апреля, а затем 6, 7 и 8 мая также объявил нерабочими.