Глава Минздрава предостерег россиян от поездок к родным в майские праздники

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призывает россиян воздержаться от поездок в майские праздники к родным, чтобы не допустить их заражения коронавирусом.

"Хочу предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким. За последний месяц мы фиксируем внутрисемейные формы заражения. Крайне важно сохранить жизни дорогих и горячо любимых членов семьи старшего возраста, обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков", - сказал Мурашко во вторник на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Он сообщил, что в настоящее время в реанимациях находятся 1 670 пациентов со всеми типами пневмоний, они получают интенсивную терапию.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая включительно.

По последним данным, за весь период распространения коронавируса выявлены 93 558 случаев заражения. Выздоровели 8456 человек, скончались 867 человек.