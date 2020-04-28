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Глава Минздрава предостерег россиян от поездок к родным в майские праздники

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призывает россиян воздержаться от поездок в майские праздники к родным, чтобы не допустить их заражения коронавирусом.

"Хочу предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким. За последний месяц мы фиксируем внутрисемейные формы заражения. Крайне важно сохранить жизни дорогих и горячо любимых членов семьи старшего возраста, обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков", - сказал Мурашко во вторник на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Он сообщил, что в настоящее время в реанимациях находятся 1 670 пациентов со всеми типами пневмоний, они получают интенсивную терапию.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая включительно.

По последним данным, за весь период распространения коронавируса выявлены 93 558 случаев заражения. Выздоровели 8456 человек, скончались 867 человек.

Минздрав РФ Михаил Мурашко

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