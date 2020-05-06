Росгвардейцы на катерах будут следить за самоизоляцией в Москве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Катера Росгвардии приступили к патрулированию акваторий столицы, особое внимание будут уделять лесопарковым зонам, сообщили "Интерфаксу" в Центральном федеральном округе ведомства.

"С открытием навигации на маршруты патрулирования в акваториях реки Москва и Химкинского водохранилища заступили экипажи катеров столичного ОМОН на транспорте и соединения Центрального округа Росгвардии. Помимо обеспечения правопорядка на водных артериях, экипажи катеров проводят мониторинг прибрежных зон, уделяя особое внимание лесопарковым территориям", - заявили в Росгвардии.

Там пояснили, что информация о нарушениях общественного порядка оперативно передается ближайшим патрулям "для принятия мер по пресечению правонарушений".

В рамках этой задачи подразделения Центрального округа уже задействуют беспилотные комплексы видеонаблюдения и вертолёт, которые следят за обстановкой в городе с воздуха, напомнили в ведомстве.

"С начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы проведено свыше 20 тыс. профилактических бесед с гражданами, выписано 6 тыс. уведомлений и задержано более 1 тыс. нарушителей режимно-ограничительных мер",- сообщили в Росгвардии.

В Центральном округе Росгвардии призвали граждан соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости.