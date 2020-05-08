Пешеходам в Москве посоветовали носить документ, подтверждающий их место проживания

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пешеходам в столице рекомендуется носить с собой паспорт, а также любой документ, который мог бы подтвердить проживание человека по конкретному адресу, сказал "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

"Сейчас пешеходам нужно носить с собой паспорт, либо хотя бы его копию, сфотографированную на телефон. Сотрудники полиции могут спросить, где вы проживаете, почему находитесь далеко от дома, потому что по условиям ограничений можно сходить только в близлежащий магазин, вынести мусор и погулять с собакой", - подчеркнул Данчиков.

Он также рекомендовал носить с собой документы или их копию, которые могут подтвердить место проживания. "Можно сфотографировать договор аренды, если вы иногородний, для того, чтобы подтвердить, что вы проживаете по данному адресу, также можно сфотографировать документы на собственность помещения", - сказал начальник главного контрольного управления города.

"Сотрудники полиции могут остановить и привлечь к административной ответственности, если вы будете находиться далеко от места регистрации", - добавил Данчиков.

В апреле депутат Мосгордумы Кирилл Щитов говорил "Интерфаксу" о том, что москвичи, идущие в аптеку, магазин или выгуливающие собаку, должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме.