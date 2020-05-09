"Индекс самоизоляции" в Москве днем в субботу составил 3,5

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы придерживается требований режима самоизоляции и остается дома, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,5.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице есть люди", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 2,6. При этом неделю назад, 2 мая, был зафиксирован показатель 3,5.

Высокий уровень самоизоляции также отмечается в некоторых городах Московской области: Люберцах (3,6), Одинцово (3,6), Красногорске (3,5), Подольске (3,5), Лыткарино (3,5), Дзержинском (3,5), Железнодорожном (3,5), Балашихе (3,5) и Королёве (3,5).

Многолюдно на улицах к этому часу в Солнечногорске (2,6), Дубне (2,7), Котельниках (2,8) и Наро-Фоминске (2,8).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.