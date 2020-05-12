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Около 30 тыс. снимков КТ легких обработано ИИ для диагностики COVID-19 в Москве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Москве активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса, к сервису подключены все городские поликлиники и стационары, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"За прошедшие две недели с помощью искусственного интеллекта было обработано около 30 тыс. исследований для диагностики коронавируса. Технология активно применяется в стационарах и амбулаторных КТ-центрах, где сейчас сосредоточен основной поток пациентов с подозрением на COVID-19", - рассказала Ракова журналистам во вторник.

По ее информации, точность определения стадий развития пневмонии по снимкам КТ составила более 90%.

"Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения", - пояснила заммэра.

Она добавила, что окончательный диагноз в любом случае ставит врач.

Программы искусственного интеллекта работают на базе Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС), к нему подключены все поликлиники, городские стационары, а также врачи частных и федеральных COVID-центров.

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