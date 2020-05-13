Пассажиропоток в московском метро вырос почти на 30% по сравнению с прошлой неделей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Около 1,5 млн пассажиров на данный момент пользуются метро, почти все - в масках, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Около 1,5 млн пассажиров сейчас пользуются метро - это на 29% больше, чем 6 мая. При этом 98% пассажиров были в масках, а в перчатках - 87%", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, число пассажиров увеличилось в основном на тех станциях, рядом с которыми находятся стройки и промышленные предприятия: "Спартак", "Боровское шоссе", "Мичуринский проспект", "Выставочная" и "Филатов Луг".

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что с 12 мая 48 из 78 вестибюлей столичного метро, закрытых ранее из-за ситуации с коронавирусом, будут открыты.

В столице по указу мэра Сергея Собянина с 12 мая была возобновлена работа промышленных предприятий и строек. Также с 12 мая для выполнения требований Роспотребнадзора по снижению заболеваемости коронавирусом в московском городском транспорте разрешили ездить только в маске и перчатках. За нахождение в транспорте столицы без маски будут штрафовать.