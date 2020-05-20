Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 20.05В России 308 705+8 764В мире 4 897 492+95 549

Роспотребнадзор назвал продолжительность лечения пациентов с COVID-19

Роспотребнадзор назвал продолжительность лечения пациентов с COVID-19
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Длительность лечения коронавируса составляет от двух до пяти недель, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В РоссииВ России за сутки выявили менее 9 тыс. новых случаев COVID-19В России за сутки выявили менее 9 тыс. новых случаев COVID-19Читать подробнее

"Длительность течения COVID-19 зависит от того, в какой форме проходит заболевание. Если болезнь протекает в легкой форме, продолжительность заболевания составляет около двух недель. Такие пациенты, как правило, не госпитализируются и лечатся амбулаторно", - сказано в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на портале стопкоронавирус.рф

"При тяжелом течении COVID-19 с развитием дыхательной недостаточности, дистресс-синдрома, а также при наличии хронических заболеваний, длительность может составлять более 4-5 недель", - отмечается в сообщении.

Там поясняется, что окончательно судить о выздоровлении можно только после отрицательных результатов теста ПЦР.

"При амбулаторном лечении важно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразить близких. На сегодняшний день известно, что при комнатной температуре SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в течение трех суток. Заражение может произойти не только при непосредственных контактах с инфицированным человеком, но и через контаминированные вирусом предметы домашнего быта, мебель, игрушки", - пояснили в службе.

"Поэтому очень важно регулярно проветривать квартиру, проводить влажную уборку не только полов, но и всех поверхностей мебели", - уточнили там.

Чтобы не допустить заражения близких, пациентам с коронавиурсом рекомендовано соблюдать изоляцию даже при хорошем самочувствии и отсутствии симптомов заболевания.

"Если возникла необходимость выйти на улицу, в том числе и для прогулки с детьми, в Роспотребнадзоре рекомендуют воздержаться от скопления людей и игр на детских площадках", - добавили в службе. Там напомнили, что на улице не стоит трогать руками лицо, волосы и глаза, а после возвращения домой следует тщательно вымыть руки с мылом, а также обработать антисептиком мобильный телефон.

Хроника коронавируса. Май.

25
Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.В нескольких испанских регионах, в том числе в Валенсии и Малаге, открылись небольшие магазины, бары и рестораны с террасами. Группы до 10 человек могут также собираться в общественных местах, в том числе пляжах.18 мая. Открытие скакового сезона на Центральном Московском ипподроме состоялось без присутствия зрителей на трибунах18 мая. В Италии приступили к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии. После долгого карантина открылись рестораны, парикмахерские и магазины розничной торговли.15 мая. Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков.15 мая. За минувшие сутки число зараженных в Мексике возросло на 2409 человек, до 42 595. На фото: музыканты Мариачи играют серенаду на пустынной площади в Мехико.14 мая. В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19. В городе были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии. Городские власти распорядились провести тестирование всех жителей Уханя в течение 10 дней.13 мая. Медсестры отдают дань памяти коллегам, погибшим от COVID-19, в столице Бразилии.13 мая. Правительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения, связанные с ведением бизнеса в Бангкоке, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID-19.13 мая. Сенаторы США Ричард Барр и Тим Кейн приветствуют друг друга перед совещанием о коронавирусной болезни в Вашингтоне.12 мая. В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит распространение среди людей некоторых болезней, включая COVID-1912 мая. В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.12 мая. В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.
Роспотребнадзор коронавирус

Новости по теме

Новости

Онищенко призвал возобновить работу магазинов и кафе

Онищенко призвал возобновить работу магазинов и кафе

Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков

Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков

Получивший 17 лет по делу об убийстве Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО

Возбуждено уголовное дело об очередях за продуктовыми наборами для пенсионеров

Правительство оставило Сечина во главе "Роснефти" еще на пять лет

Сенаторы одобрили временную возможность получения полиса ОСАГО без техосмотра

Совфед одобрил закон об ужесточении подписного фильтра на выборах

Совфед одобрил закон об ужесточении подписного фильтра на выборах
Экономический кризис

Число безработных в РФ достигло 1,65 млн человек

Пандемия коронавируса

Премьер-министр РФ заявил о переходе 14 регионов к первому этапу смягчения ограничений

Пандемия коронавируса

Мишустин допустил достижение пика нагрузки на медицину по коронавирусу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');