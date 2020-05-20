Роспотребнадзор назвал продолжительность лечения пациентов с COVID-19

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Длительность лечения коронавируса составляет от двух до пяти недель, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"Длительность течения COVID-19 зависит от того, в какой форме проходит заболевание. Если болезнь протекает в легкой форме, продолжительность заболевания составляет около двух недель. Такие пациенты, как правило, не госпитализируются и лечатся амбулаторно", - сказано в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на портале стопкоронавирус.рф

"При тяжелом течении COVID-19 с развитием дыхательной недостаточности, дистресс-синдрома, а также при наличии хронических заболеваний, длительность может составлять более 4-5 недель", - отмечается в сообщении.

Там поясняется, что окончательно судить о выздоровлении можно только после отрицательных результатов теста ПЦР.

"При амбулаторном лечении важно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразить близких. На сегодняшний день известно, что при комнатной температуре SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах окружающей среды в течение трех суток. Заражение может произойти не только при непосредственных контактах с инфицированным человеком, но и через контаминированные вирусом предметы домашнего быта, мебель, игрушки", - пояснили в службе.

"Поэтому очень важно регулярно проветривать квартиру, проводить влажную уборку не только полов, но и всех поверхностей мебели", - уточнили там.

Чтобы не допустить заражения близких, пациентам с коронавиурсом рекомендовано соблюдать изоляцию даже при хорошем самочувствии и отсутствии симптомов заболевания.

"Если возникла необходимость выйти на улицу, в том числе и для прогулки с детьми, в Роспотребнадзоре рекомендуют воздержаться от скопления людей и игр на детских площадках", - добавили в службе. Там напомнили, что на улице не стоит трогать руками лицо, волосы и глаза, а после возвращения домой следует тщательно вымыть руки с мылом, а также обработать антисептиком мобильный телефон.