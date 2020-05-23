Число выявленных за сутки числа заболевших COVID-19 в РФ вновь превысило 9 тысяч

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки в России зарегистрировано 9 434 новых заболевших коронавирусом.

Ранее три дня подряд прирост не превышал отметки в 9 тыс.: 21 и 22 мая был порядка 8,8 тыс., 20 мая 8,7 тыс. ​​​​​​​Показатель вернулся к значениям недельной давности (так, 16 мая было 9,2 тыс.). Темп прироста остается стабильным, +2,9%.

Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в стране достигло 335 882. Россия сохраняет второе место в мире по этому показателю, но Бразилия уже подошла вплотную (с 330,9 тыс. случаев, суточным приростом в 20,8 тыс. диагнозов) и в воскресенье сместит РФ на третье место антирейтинга. На первой строке по-прежнему США, где выявлено 1,60 млн случаев COVID-19.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве: 3190 случаев за сутки, всего в столице 161 397 инфицированных.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах страны. В Подмосковье 846 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 363, в Ростовской области - 353.

За весь период скончались от перенесенного вируса 3388 человек, из них 139 за последние 24 часа.

Поправились и выписаны за все время наблюдений 107 936 человек, в том числе 8111 за последние сутки.