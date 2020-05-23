В России вырос коэффициент распространения коронавируса

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Коэффициент распространения инфекции (Rt) в России подскочил до 0,97. Этот показатель колебался около 0,9 - 0,91 последние дни.

В Москве Rt тоже вырос - до 0,83 (накануне 0,79, до этого четыре дня колебался в районе 0,72 - 0,75).

Коэффициент рассчитывается исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора.

Если рассчитывать показатель Rt для регионов России без учета Москвы, то он составляет 1,05, то есть остается в прежнем коридоре колебаний 1,08 - 1,02, в котором находится с середины мая.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.