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Суточная смертность от коронавируса в Москве достигла минимума с 15 мая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число смертей от COVID-19 в Москве за последние сутки - 59 - стало минимальным, начиная с 15 мая, свидетельствуют данные столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Предыдущий минимум летальных исходов в столице отмечался 14 мая - 58.

Максимальное число смертей в Москве за сутки, по данным штаба, было зафиксировано 17 мая - 77.

По последним данным, всего в столице скончалось 1 993 пациента с подтвержденным коронавирусом.

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