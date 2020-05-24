"Индекс самоизоляции" в Москве снизился с 3,8 до 3,3

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В рамках действующего режима самоизоляции многие москвичи остаются дома в воскресенье в обед, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,3 (на 9:00 этот показатель составлял 3,8).

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице есть люди", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,0. При этом на прошлой неделе, воскресный уровень самоизоляции днем также составил 3,3.

Высокий уровень домоседов к этому часу отмечается в подмосковном Фрязино (3,5), Королёве (3,5), Электростали (3,4), Щелково (3,4), Ивантеевке (3,4), Лобне (3,4).

Лидером антирейтинга самоизоляции стали Котельники с показателем 2,1 (на улице очень много людей).