"Индекс самоизоляции" в Москве снизился с 3,8 до 3,3
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В рамках действующего режима самоизоляции многие москвичи остаются дома в воскресенье в обед, следует из статистики от компании "Яндекс".
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,3 (на 9:00 этот показатель составлял 3,8).
Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).
"На улице есть люди", - следует из статистики.
Накануне в это же время индекс был равен 3,0. При этом на прошлой неделе, воскресный уровень самоизоляции днем также составил 3,3.
Высокий уровень домоседов к этому часу отмечается в подмосковном Фрязино (3,5), Королёве (3,5), Электростали (3,4), Щелково (3,4), Ивантеевке (3,4), Лобне (3,4).
Лидером антирейтинга самоизоляции стали Котельники с показателем 2,1 (на улице очень много людей).
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.
В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанных с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.