Третье воскресенье подряд "индекс самоизоляции" в Москве на отметке 3,8

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Большинство жителей Москвы находятся дома в воскресенье в рамках действия режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,8.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,4.

При этом отмечалось, что в оба предыдущих воскресных дня, 10 и 17 мая, утренний уровень самоизоляции в Москве также составлял 3,8.

По данным "Яндекса", высокий показатель домоседов этим утром отмечается в некоторых городах Подмосковья - в Лыткарино (4,3), Королёве (4,2) и Фрязино (4,2).

Наименьший уровень самоизоляции зафиксирован к этому часу в Котельниках (3,3).