Третье воскресенье подряд "индекс самоизоляции" в Москве на отметке 3,8
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Большинство жителей Москвы находятся дома в воскресенье в рамках действия режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".
По данным веб-сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,8.
Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).
"Большинство людей дома", - следует из статистики.
Накануне в это же время индекс был равен 3,4.
При этом отмечалось, что в оба предыдущих воскресных дня, 10 и 17 мая, утренний уровень самоизоляции в Москве также составлял 3,8.
По данным "Яндекса", высокий показатель домоседов этим утром отмечается в некоторых городах Подмосковья - в Лыткарино (4,3), Королёве (4,2) и Фрязино (4,2).
Наименьший уровень самоизоляции зафиксирован к этому часу в Котельниках (3,3).
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.