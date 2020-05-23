В Москве утром в субботу на улицы вышло больше людей, чем неделю назад

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число покинувших свои дома в субботу утром москвичей немного выше, чем неделю назад, следует из данных компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составил 3,4.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице есть люди", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 2,4. При этом на прошлой неделе, субботний уровень самоизоляции утром составил 3,5.

По данным "Яндекса", в Подмосковье утренний индекс варьируется от 3,9 в Королёве и Лыткарино до 2,5 в Котельниках.