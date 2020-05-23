В Москве утром в субботу на улицы вышло больше людей, чем неделю назад
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число покинувших свои дома в субботу утром москвичей немного выше, чем неделю назад, следует из данных компании "Яндекс".
По данным веб-сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составил 3,4.
Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).
"На улице есть люди", - следует из статистики.
Накануне в это же время индекс был равен 2,4. При этом на прошлой неделе, субботний уровень самоизоляции утром составил 3,5.
По данным "Яндекса", в Подмосковье утренний индекс варьируется от 3,9 в Королёве и Лыткарино до 2,5 в Котельниках.
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.