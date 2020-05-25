Гидрометцентр объявил о приходе тепла в Москву после аномальных холодов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Гидрометцентр РФ объявил о приходе в Москву тепла после периода аномального холода.

"В Москву приходит тепло. В первой половине недели оно будет умеренным, а с четверга сделает серьезную заявку на то, чтобы догнать календарь и приблизиться к климатической норме. Есть хорошие шансы на то, что в завершающие дни май успеет дать начало метеорологическому лету", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Вместе с тем, как отмечают синоптики, погода будет неустойчивой, пройдут дожди, прогремят грозы. В настоящее время температура в Москве поднялась примерно до 15 градусов.

Во вторник, 26 мая, как сообщает Гидрометцентр, ночью погода ожидается преимущественно без осадков, в столице 5...7 градусов, по области 4...9 градусов. Днем местами небольшой дождь, в Москве 17...19 градусов, в Подмосковье 15...20 градусов. Ветер восточной четверти 5-10 м/с.

В среду, 27 мая, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью в городе 8...10 градусов, по области 5...10 градусов. Днем 13...15 градусов, в Подмосковье 11...16 градусов. Ветер северо-восточный, с переходом на западный 5-10 м/с.

В четверг, 28 мая, местами небольшой дождь. Ночью в Москве 7...9 градусов, по области 4...9 градусов. Юго-западные и южный ветры принесут потепление до 18...20 градусов в Москве и 15...20 градусов в Подмосковье.

В пятницу, 29 мая, прогнозируется дождь. Ночью 8...13 градусов, днем 16...21 градусов. В субботу, 30 мая, кратковременный дождь, ночью 10...15 градусов, днем 19...24 градусов.

Аномальные холода в Москве

Пару дней назад в Гидрометцентре отмечали, что период холодной майской погоды в Москве и области затянулся. Температура больше чем на месяц отстает от весеннего графика. Причем синоптики признали, что несколько суток в Москве погода держалась "не просто холодная, а аномально холодная". Средняя суточная температура с 21 по 23 мая была на 7 градусов и более ниже климатической нормы. А дневная температура не превышала отметку в +10 градусов.

Последний раз холодным был май в 2017 году, однако там холода пришлись на десятые числа месяца, во второй половине мая погода налаживалась, тогда выдавались теплые дни.