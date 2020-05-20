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Вылечившихся от COVID-19 в Москве за сутки оказалось вдвое больше, чем новых пациентов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве выздоровело от коронавируса рекордные 5440 человек, что впервые более чем в два раза превосходит число новых зараженных (2699). Прежний максимум по выздоровевшим в Москве зафиксирован 11 мая – 4032.

Как ранее сообщалось, за последние сутки в Москве было выявлено 2699 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, а их общее число в городе выросло до 152 306. Такие данные привел оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в среду.

По данным штаба, 40,5% среди новых заболевших за последние сутки - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% - от 46 до 65 лет, 10,7% - от 66 до 79 лет, еще 6,2% - старше 80 лет. Также 8,6% среди заболевших - дети.

По числу новых выявленных случаев коронавируса за сутки российская столица вернулась к третьей декаде апреля, когда фиксировалось в среднем около 2,7 тыс. новых случаев инфекции в сутки. 1 мая было выявлено 3 561 новых заболевших, со 2 мая этот показатель стабильно превышал 5 тыс. Снижение новых случаев инфицирования отмечено 13 мая - около 4,7 тыс., с 16 мая - менее 4 тыс. случаев в сутки.

Вместе с тем, за последние сутки в Москве скончались 75 человек с коронавирусом, а общее число жертв COVID-19 в городе достигло 1726.

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