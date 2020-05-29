Задержанных в Москве активистов отпустили из полиции

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции отпустили муниципальных депутатов московских районов и других активистов, которые были задержаны у здания МВД с пикетами в поддержку журналиста Ильи Азара, с обязательством о явке для составления протокола.

"Из ОВД Таганский всех активистов отпустили. Протокол составят через неделю", - сообщила "Интерфаксу" муниципальный депутат Юлия Галямина в пятницу.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат правозащитного проекта "Апология протеста" Федор Сирош, несколько активистов были отпущены с протоколом за нарушение режима самоизоляции (ст.3.18.1 КоАП Москвы).

"Елена Филина (муниципальный депутат района Проспект Вернадского - ИФ) и Александр Мацкевич покинули отделение полиции с обязательством о явке для составления протокола за участие в несогласованной акции (ст.20.2 КоАП РФ)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Григорий Червонный.

Как сообщалось ранее в пятницу, заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и ведущий радиостанции Александр Плющев были отпущены без протокола.

Накануне они пытались провести одиночные пикеты в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, арестованного на 15 суток также за одиночный пикет. В отношении Фельгенгауэр и Плющева в четверг были составлены протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования) и 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции).

Азар был задержан 26 мая при проведении пикета у здания МВД. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы в четверг признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2 , журналисту был выписан штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).