Число заболевших COVID-19 в Подмосковье составило почти 39 тысяч

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - 757 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Московской области за сутки, сообщает в воскресенье подмосковный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

По его данным, всего в Подмосковье зафиксировано 38 995 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что скончались 449 заболевших.

Как рассказали в штабе, выздоровел и выписался 8 091 человек.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки зарегистрировано 9 268 новых заболевших коронавирусом. Общее число зараженных в стране достигло 405 843.

Россия остается на третьем месте в мире по числу заразившихся - вслед за США (1,77 млн) и Бразилией (498 тыс.)