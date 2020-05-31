Коэффициент распространения коронавируса в России вырос и превысил единицу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Коэффициенты распространения инфекции в целом по России и отдельно в Москве заметно выросли.

В России показатель превысил единицу и сейчас составляет 1,01 (30 и 29 мая был 0,95; последний раз был равен единице 25 и 26 мая (1,0). В Москве коэффициент составил 0,93; накануне было 0,80.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий).

В Москве показатель уже опускался ниже 0,8 (16-22 мая), но затем вновь подрос.

Москва и область выходят из режима ограничений

С 1 июня Москва приступит к первому (по классификации Роспотребнадзора) этапу выхода из ограничений: в столице разрешат прогулки в парках и занятия спортом по графику, будут открыты непродовольственные магазины и некоторые предприятия сферы услуг, которые не требуют длительного контакта с клиентом. Пропускной режим и режим самоизоляции в городе при этом сохраняются до 14 июня.

Московская область с 23 мая отменила пропускной режим, с 29 мая в регионе открыты парки, разрешены прогулки по двое и занятия спортом на открытом воздухе, с ограничениями открывается непродовольственная торговля и строительные гипермаркеты.