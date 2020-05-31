Число вылечившихся от COVID-19 в Москве превысило 80 тысяч

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровело еще 1 855 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье.

Всего число людей, выздоровевших от COVID-19, увеличилось до 80 179, уточнила она.

Ракова напомнила, что для подтверждения отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. При этом вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве скончались 69 человек с подтвержденным коронавирусом, а общее число жертв инфекции достигло 2 477.