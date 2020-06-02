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Еще 61 пациент с коронавирусом скончался в Москве

Еще 61 пациент с коронавирусом скончался в Москве
Фотто: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 2624 до 2685, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.

"В Москве скончался 61 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 185 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 88 тыс. пациентов.

Хроника коронавируса. Июнь.

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