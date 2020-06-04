Москва пока откажется от уличных праздников и фестивалей

Участник гастрономического фестиваля в Москве. Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Проведение городских фестивалей и уличных праздников в Москве пока не планируется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) он пояснил, что рано говорить о возобновлении проведения в городе крупных массовых мероприятий. "А вот ярмарки выходного дня, они должны вот в эту пятницу, субботу открыться", - сказал он.

По его мнению, ярмарки выходного дня и книжная ярмарка, которая откроется на Красной площади, - это больше торговые, чем массовые мероприятия.

"Я не думаю, что они вызовут большое столпотворение", - добавил он.

В этом году книжный фестиваль "Красная площадь" будет работать три дня - с 6 по 8 июня - с 12:00 до 22:00, и это время будет разделено на пять двухчасовых сеансов. Посещение фестиваля будет бесплатным, но проход будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте www.mos.ru.

На фестиваль не будут допущены дети младше 7 и взрослые старше 65 лет. Также стало известно, что участники фестиваля будут работать в защитных костюмах и масках.

Организаторы ждут около 18 тысяч посетителей.