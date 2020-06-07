МВД сообщило об одном пострадавшем в стрельбе на юго-западе Москвы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В столичном управлении полиции "Интерфаксу" сообщили об одном пострадавшем в результате стрельбы на юго-западе Москвы.

"Пострадал один человек, прохожий", - сказали в главке.

Ранее в пресс-службе столичного управления полиции сообщили, что правоохранители проверяют информацию о стрельбе на юго-западе Москвы.

"Поступила информация о стрельбе по адресу улица Строителей, 5. К месту прибыли правоохранители", - сказали в пресс-службе главка.

В свою очередь информированный источник агентства сообщил, что за медицинской помощью в результате стрельбы на юго-западе Москвы обратились два человека.

По данным собеседника агентства, неизвестный пьян и стреляет со второго этажа дома из охотничьего ружья.

В свою очередь информированный источник агентства сообщил, что раненый был госпитализирован в состоянии средней тяжести с огнестрельным ранением бедра и нижних конечностей.