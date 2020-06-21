В Москве впервые с апреля выявлено меньше тысячи заболевших коронавирусом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлено 968 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а их общее число достигло 213 946, сообщает оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в воскресенье.

Таким образом, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Москве достиг минимума с 10 апреля.

В целом по стране число новых случаев COVID-19 за сутки составил 7 728 - это минимальное значение с начала июня.

В столице за сутки умерли 32 пациента, выздоровели 1 007 человек.

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