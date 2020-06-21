Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с начала июня

Зарегистрированы 7 728 заболевших

Сотрудники НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге Фото: Reuters

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки в России зафиксированы 7 728 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.

С начала июня это самый низкий показатель по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. Наименьшие темпы прироста за сутки - в шести субъектах, в том числе в Москве (+0,5%). До этого минимальное за месяц суточное значение было зафиксировано 17 июня - 7 843.

У 30,2% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Общее число случаев COVID-19 достигло 584 680.

За сутки умерли 109 человек, число летальных исходов достигло 8 111. Выздоровели еще 5 119 человек, всего вылечившихся 339 711.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зарегистрированы 968 новых случаев коронавируса. Этот показатель оказался меньше тысячи впервые с 10 апреля. Умерли 32 пациента, выздоровели 1 007 человек.

Еще 549 новых случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в Московской области, в Ханты-Мансийском АО - 294, в Санкт-Петербурге - 229, в Нижегородской области - 227, в Свердловской области - 207, в Воронежской области - 200.

Кроме того, 191 случай зарегистрирован в Иркутской области, в Челябинской области - 182, в Ямало-Ненецком АО - 165, в Ростовской области - 153, в Красноярском крае - 148, в Тыве - 147, в Архангельской области - 129, в Саратовской области - 115, в Ульяновской области - 110, в Новосибирской области - 105, в Ставропольском крае - 101. В 66 регионах суточный прирост составил менее ста случаев.