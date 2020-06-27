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Гендиректор девелопера "Пионер" покончил с собой в Москве

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, тело нашла сотрудница в здании офиса строительной компании на Пироговской улице.

На месте оставлена предсмертная записка. "Это позволяет делать предварительный вывод о самоубийстве", - сказал источник.

По оперативным данным, в записке говорится о высокой долговой нагрузке.

Другой источник подтвердил, что погибший, по предварительным данным, является гендиректором компании.

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