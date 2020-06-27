В компании "Пионер" не стали связывать самоубийство ее основателя с работой девелопера

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уход из жизни основателя и главы девелоперской компании "Пионер" Андрея Грудина не связан с работой компании, заявили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе застройщика.

"Вопреки различным версиям о причинах смерти Андрея Грудина, распространенным в ряде СМИ, сообщаем, что уход из жизни не связан с деятельностью компании и тем более с ее финансовым состоянием", - заверили в пресс-службе.

Там напомнили, что по итогам 2019 года объем выручки ГК "Пионер" достиг рекордных 40 млрд рублей (+42% год к году), чистая прибыль - 7,6 млрд рублей. EBITDA в 2019 году выросла до 11,6 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA на конец года составляло 0,7. По предварительным оценкам, на 30 июня 2020 этот показатель - 1,2 при среднем для сектора недвижимости 1,5 - 3, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении группы.

Также в компании заверили, что текущая деятельность по проектам ведется в графике.

Как заявили в пресс-службе, в течение 2020 года компания завершает строительство четырех объектов в Москве и Санкт-Петербурге. В портфеле группы - 3 млн кв.м реализованных и текущих проектов, отметил застройщик.

Ранее сообщалось, что в кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве был обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства. На месте оставлена предсмертная записка. По данным источника, при мужчине нашли документы на имя Андрея Грудина, 1969 года рождения, который был гендиректором фирмы.

В компании гибель руководителя подтвердили.