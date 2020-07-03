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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
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Суточный прирост случаев COVID-19 в Москве за неделю уменьшился почти на 20%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Москве подтверждено 659 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки - это на 89% меньше, чем 3 мая (5 948 случаев), и почти на 20% меньше, чем неделю назад.

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"Уже три дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам собеседника агентства, 43,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,2% - от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% - старше 80 лет.

"Также 7,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.

По последним данным, в России за сутки зарегистрированы 6 718 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев достигло 667 883, из них активных (за вычетом выздоровевших и умерших) - 220 131.

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