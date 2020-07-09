Прокуратура начала проверку после прорыва дамбы в подмосковной Рузе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - По факту прорыва дамбы и затопления домов в подмосковной Рузе началась прокурорская проверка, сообщили "Интерфаксу" в Мособлпрокуратуре в четверг.

"По имеющимся данным, дома и земельные участки, расположенные в населенном пункте затопило из-за прорыва дамбы, несколько строений разрушено, размыты дороги",- сказали в ведомстве.

Проверка проводится Рузской городской прокуратурой Московской области. На месте находится городской прокурор Николай Развозжаев. Контроль за проверкой осуществляет Генпрокуратура.

"В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение законов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проконтролируют восстановление имущественных прав граждан", - отметили в Генпрокуратуре.

Ведомство даст оценку действиям должностных лиц.

Как сообщалось, накануне в Рузском округе из-за обильных осадков произошел прорыв дамбы, под водой оказался частный жилой сектор, повреждены дороги.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать помощь жителям муниципалитета.

"Все наши службы, МЧС, ЖКХ, дорожники сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет. Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги", - привели слова главы региона в его пресс-службе.

"Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь", - добавил губернатор.