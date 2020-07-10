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Более 20 домов в разной степени пострадали из-за разлива реки в Рузе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В результате разлива реки в Рузском округе в разной степени повреждения получили 22 дома, сообщил глава округа Николай Пархоменко.

"С людьми из пострадавших домов работают несколько специалистов разного профиля. Решаем их неотложные проблемы и определяем ущерб. На 17 часов сегодняшнего дня установлено, что в разной степени пострадали 22 дома", - написал Пархоменко в инстаграме.

Он уточнил, что ход восстановления дорожной инфраструктуры контролируется в режиме онлайн.

"На разборе завалов на улице Красноармейской сегодня работали 150 человек(...) Область оказывает нам большую помощь. И завтра в Рузу прибудут еще 400 человек, которые помогут привести в порядок и Красноармейскую улицу и другие, русло реки Городянка", - уточнил Пархоменко.

По его словам, завтра в округе состоится субботник по приведению в порядок территории после затопления.

В результате разлива реки Городянка было эвакуировано более 50 человек, среди которых 7 детей.

Ранее сообщалось, что на участке Волоколамского шоссе в Рузе, который был поврежден из-за разлива реки, уже возобновлено автомобильное движение.

Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате подтопило несколько дорог, в том числе интенсивный участок Волоколамского шоссе.

Прорыв дамбы в подмосковной Рузе

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Руза Московская область

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