Потерявшим дома из-за прорыва дамбы в Рузе пообещали по 2 млн рублей компенсации

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал по 2 млн рублей компенсации жителям Рузы, которые лишились жилья из-за прорыва дамбы и наводнения. Те, чьи дома можно восстановить, получат по 300 000 рублей, пообещал он в соцсетях.

Потратить эти деньги люди смогут по своему усмотрению.

Пострадавшие от наводнения получат по 30 000 рублей материальной помощи на каждого члена семьи на покупку всего необходимого, заверил он.

"Обстановка, конечно, сложная, но не критическая: главное, все живы и здоровы. МЧС и наши службы сработали на опережение, мы смогли вовремя эвакуировать людей. Все последствия почти устранены, мы убираем и вывозим мусор, очищаем русло реки, уже восстановили движение по Волоколамке. Все будет сделано в кратчайшие сроки. До конца недели мы обязательно все закончим", - пообещал губернатор.

Дамбу в Рузском округе разрушило 8 июля после обильных дождей. Вода затопила три десятка частных домов. Два из них смыло полностью. Пострадали 22 дома. Подтопило несколько дорог, в том числе интенсивный участок Волоколамского шоссе.

Воробьев предупредил, что синоптики прогнозируют сильные осадки на западе Подмосковья в ближайшие несколько дней, там может выпасть до 60% от месячной нормы. Губернатор поручил всем службам и МЧС проверить инфраструктуру в первую очередь в городских округах: Можайский, Наро-Фоминский, Истринский, Красногорский, Дмитровский, Дубна, Одинцово.