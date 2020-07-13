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В Москве похитили 850 млн рублей, выделенных на строительство объекта Минобороны

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В ГУ МВД Москвы возбудили уголовное дело по факту хищения 850 млн рублей, выделенных из бюджета на строительно-монтажные работы на объекте Минобороны. Об этом сообщила Главная военная прокуратура. Хищение выявила прокурорская проверка.

По версии следствия, в 2015-2017 годах представители ООО "Еврострой" обманули руководителей ФГУП "ГУИР № 2 при Спецстрое России", убедив их, что эта компания может провести высококачественные работы на строящемся объекте для Минобороны в Москве. С компанией заключили договор субподряда и на ее счет был перечислен аванс в размере 850 млн рублей. В прокуратуре считают, что эти деньги были похищены.

Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Москва МВД Минобороны Еврострой Главная военная прокуратура

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