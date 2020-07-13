37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4168 до 4205, скончались еще 37 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.

"В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено свыше 230 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц почти 165 тыс. человек.

Столичный департамент здравоохранения сообщил в понедельник, что в Москве смертность от COVID-19 в июне снизилась на 35% по сравнению с маем.

В то же время в департаменте уточнили, что смертность в столице по итогам июня 2020 года выросла на 42% в сравнении с июнем прошлого года.