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Почти 166 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Москве от коронавируса вылечились почти 166 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1012 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 165966", - сказала Ракова во вторник.

Вечером в понедельник, 13 июля, в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 "Интерфаксу" сообщили, что за сутки в столице скончались еще 37 человек с коронавирусом. Общее число умерших от новой инфекции в Москве увеличилось с 4168 до 4205 человек.

Хроника 09 января – 14 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

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