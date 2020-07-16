Ливни подтопили сотни дачных участков в Подмосковье

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье из-за обильных ливней подтоплено 238 дачных участков, 64 дома и пять участков дороги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По состоянию на 15:00, в шести муниципальных образованиях (семи садово-некоммерческих товариществах, одном дачном некоммерческом партнерстве, двух населенных пунктах) остаются подтопленными 238 дачных участков, 64 дачных дома, размыто два участка дороги. На трех участках дороги произошел перелив", - сказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что за текущие сутки обильные осадки подтопили 110 дачных участков в городских округах Истра и Рузский, а также размыли один участок дороги в Можайском городском округе. Еще на двух участках в Истре и Красногорске произошел перелив.

Накануне сообщалось, что более 350 человек отрезаны паводком в двух деревнях Наро-Фоминского округа Подмосковья из-за обильных осадков. Затоплены участки дорог местного значения в деревнях Кобяково и Мальцево.

В деревне Хорошилово Можайского городского округа размыт участок дороги местного значения.

8 июля после дождей случился прорыв дамбы в подмосковной Рузе. Тогда вода затопила три десятка частных домов, несколько из них смыло полностью. Всего пострадали 22 дома. Несколько дорог были подтоплены, в том числе интенсивный участок Волоколамского шоссе. Власти Подмосковья пообещали по 2 млн рублей компенсации жителям Рузы, которые лишились жилья из-за наводнения. Те, чьи дома можно восстановить, должны будут получить по 300 тыс. рублей.

В настоящее время "Московская областная аварийно-восстановительная служба" ("МОС АВС") продолжает ликвидировать возникшие из-за дождей подтопления по нескольким адресам в городских округа Красногорск и Рузский.

"Была организована работа по перекачке дождевых стоков в городском округе Красногорск (...), около базы "Снежком". Кроме этого, на текущий момент бригады ликвидируют подтопление в городском округе Красногорск по улице Панфилова, 26 и в поселке Опалиха, улица Железнодорожная", - сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Также "МОС АВС" работает в Рузском округе, в четвертом микрорайоне.

В работе задействовано 70 специалистов и 14 единиц оборудования

Помимо уже задействованных в ликвидации аварийных бригад, на производственной базе учреждения в повышенной готовности находятся еще 8 единиц техники, около 16 специалистов готовы к выполнению дополнительных задач.

До 17 июля "МОС АВС" в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг паводковой ситуации и дежурство, отметил глава ведомства Антон Велиховский.

В подмосковном МинЖКХ напоминают, что ранее в регионе выпало свыше 60% месячной нормы осадков.