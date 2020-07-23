За сутки в России выявлено 5848 заболевших коронавирусом

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - За сутки в России выявлено 5848 заболевших коронавирусом, умерли 147 инфицированных, сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 848 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1620 (27,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперштаба в четверг.

В Москве обнаружено 608 новых заболевших.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 795 038 случаев (+0,7%) коронавируса в 85 регионах.

Наименьшие темпы прироста заболевания отмечаются в Ненецком автономном округе, Севастополе (по 0%), Калмыкии, Подмосковье, Еврейской автономной области (по 0,2%), Москве, Кабардино-Балкарской республике и Липецкой области (по 0,3%).

Среди 147 скончавшихся за сутки 19 - в Петербурге, 14 - в Москве. За весь период по России умерли 12 892 человека.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 8 277 человек, из них 453 - в Москве. За весь период выписаны по выздоровлению в стране 580 330 пациентов.