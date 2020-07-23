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"Мосгаз" объяснил слухи о "прорыве трубы" на Алтуфьевском шоссе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Москве не было прорыва газовой трубы на Алтуфьевском шоссе, там у дома 46 идут плановые работы по замене запорного устройства газопровода, сообщили в пресс-службе АО "Мосгаз" в четверг.

"В настоящее время производится технологический сброс. Работы безопасны и могут сопровождаться характерным звуком", - сказал представитель предприятия.

Ранее в четверг в соцсетях и СМИ появились сообщения о "прорыве газовой трубы" из-за дорожных работ и о сильном запахе газа.

Мосгаз Москва

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