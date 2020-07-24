По данным мэрии, маски и перчатки в магазинах носят только 60% москвичей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сейчас в московских магазинах только чуть больше 60% посетителей используют маски и перчатки, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Он сказал это радиостанции "Говорит Москва".

Сразу после отмены ограничений и введения масочного режима маски и перчатки носили порядка 90% покупателей, добавил чиновник.

Он напомнил, что штраф для посетителей за отсутствие масок в размере 4000 рублей по-прежнему действует. По его словам, полицейские ежедневно составляют от 100 до 200 протоколов за отсутствие масок у посетителей торговых точек.