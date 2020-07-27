Врачи в Москве вылечили от коронавируса почти 175 тыс. человек

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса почти 175 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 264 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 985", - заявила Ракова журналистам в понедельник.

В воскресенье, 26 июля, вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице за сутки скончались еще 13 пациентов с COVID-19. Таким образом, число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4 398 до 4 411.