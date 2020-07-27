За месяц число новых случаев COVID-19 в Москве сократилось на 7,5%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Количество новых случаев заболевания коронавирусом в российской столице держится на низком уровне с начала июля, свидетельствуют данные оперативного штаба.

"В столице подтверждено 694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За месяц число новых заболевших снизилось на 7,5%", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам собеседника агентства, 49,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% - от 46 до 65 лет, 8,8% - от 66 до 79 лет, еще 3,9% - старше 80 лет. Также 7,3% среди заболевших - дети.

По последним данным, в целом по России за сутки выявлены 5 635 новых случаев заражения коронавирусом.