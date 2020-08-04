Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4498 до 4510, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в ночь на втррик.

"В Москве за сутки скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро понедельника, в российской столице выявлено 243 тыс. 406 случаев заражения COVID-19, 182 тыс. 184 человек вылечились от инфекции (75% от числа инфицированных).