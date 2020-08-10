Медики смогут бесплатно посетить Третьяковку до конца августа

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея приглашает медиков до конца августа бесплатно посетить свою постоянную экспозицию в Лаврушинском переулке.

"Государственная Третьяковская галерея с большим уважением относится к труду медицинских работников. Во время эпидемии коронавируса в тяжелых условиях они боролись и продолжают бороться за жизни своих пациентов. В качестве благодарности и признательности всем медицинским работникам предлагает до конца августа бесплатно посетить экспозицию "Шедевры русского искусства XI - начала XX века" в историческом здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке",- говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

Там выразили надежду, что в залах музея медработники смогут отдохнуть, наслаждаясь шедеврами русского искусства.

"Нам бы хотелось, чтобы их посещение галереи стало в некотором роде арт-терапией, "лекарством для души", которое музей может предложить в знак благодарности",- отметили в Третьяковке.

Бесплатные билеты можно получить перед посещением в кассах музея по удостоверению сотрудника медучреждения (пропуску, бейджу). В галерее предупредили, что спутники медиков приобретают билеты отдельно в соответствии с категорией посетителя.