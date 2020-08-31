В воскресенье в Москве "минировали" вокзалы, гостиницы и ТЦ

В результате было эвакуировано более 10 тыс. человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Неизвестные по каналам экстренных служб сообщили в воскресенье, 30 августа, о якобы заложенных взрывных устройствах на территории почти 700 столичных объектов, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"Угрозу получили свыше 100 московских объектов здравоохранения, почти 400 торговых центров и гипермаркетов, более 60 гостиниц и другие объекты", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его информации, анонимы "минировали" Курский и Павелецкий вокзалы, а также аэропорт "Шереметьево" в Подмосковье.

Ни в одном случае угроза, поступившая от анонимов, не подтвердилась. "Эвакуация проводилась выборочно и затронула более 10 тысяч человек", - добавил источник.

Волна лжеминирований продолжается в столичном регионе несколько недель, пик ее пришелся на 19 августа, когда в городе было "заминировано" свыше полутора тысяч объектов. Для проверки угроз в тот день было эвакуировано почти 25 тысяч человек.