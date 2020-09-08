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Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым остался недоволен компенсацией

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым неудовлетворен компенсацией морального вреда в размере 800 тыс. рублей, которую назначил Пресненский суд Москвы.

Его адвокат Сергей Аверцев заявил "Интерфаксу", что насчет обжалования решение еще не принято.

Как сообщалось, Виталий Захаров в рамках уголовного дела заявлял гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 7,3 млн рублей.

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. Согласно приговору, артиста также лишат права на управление транспортным средством сроком на три года. Ранее гособвинитель запросила для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ефремов признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Его адвокат Эльман Пашаев заявил о намерении обжаловать приговор.

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном. В момент случившегося артист был пьян.

Хроника 08 июня – 08 сентября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаилом Ефремовым

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