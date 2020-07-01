Тарифы на коммунальные услуги в Москве повышаются с июля на 3,7%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Тарифы на коммунальные услуги для жителей столицы с 1 июля в среднем будут повышены на 3,7%, сообщили "Интерфаксу" в комплексе экономической политики Москвы.

"Тарифы на коммунальные услуги в городе проиндексированы с 1 июля в среднем на 3,7%. Тарифы на капремонт и содержание жилого помещения остаются на прежнем уровне, они были проиндексированы с 1 января на 3,7% и 5% соответственно", - уточнил собеседник агентства.

Так, стоимость электроэнергии в домах с газовыми плитами увеличится с 5,47 руб. за кВт/час до 5,66 руб. (при дифференциации по двум зонам суток - в дневные часы с 6,29 до 6,51 руб., в ночное время - с 2,13 до 2,32 руб.). Цена электроэнергии в домах с электрическими плитами выросла с 4,65 до 4,87 руб. за кВт/час (при дифференциации по двум зонам с 5,35 до 5,6 руб. днем и с 1,5 до 1,63 руб. ночью).

Стоимость кубометра холодной воды для москвичей выросла с 40,48 руб. до 42,3 руб., горячей воды - с 198,19 до 205,15 руб., водоотведения - с 29,57 до 30,9 руб.

Отопление подорожало с 2389,72 руб. за Гкал до 2470,98 руб.

При этом в поселениях Новой Москвы действуют иные тарифы, размер которых с 1 июля также проиндексирован.

"Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объеме", - заверили в комплексе экономической политики.

В 2019 году в связи с увеличением НДС тарифы на жилищно-коммунальные услуги пересматривались дважды в связи с увеличением НДС: с 1 января они повышались на 1,7%, с 1 июля - на 4,8%.